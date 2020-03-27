Петропавловск-Камчатский, , 10:20 — REGNUM На Камчатке МЧС предостерегло граждан от фейковых новостей о землетрясениях. В социальных сетях распространяются слухи о том, что на полуострове ожидается сильное землетрясение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

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В камчатском сегменте сети широко тиражируется аудиозапись, которую предписывают военному из Вилючинска — якобы военные уже получили предупреждение.

«Короче, ожидается 5−6 баллов, потом ещё несколько сильных землетрясений. Готовьте одежду для детей, для себя что-нибудь, в коридоре держите. Ну, и что-нибудь перекусить. Камчатку будет трясти конкретно», — говорит голос на аудиозаписи.

«В ГУ МЧС сообщают: в течение ближайшей недели землетрясений 5 и более баллов на Камчатке не ожидается. ГУ МЧС призывает жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике в связи с появлением ложной информации о якобы предстоящем сильном землетрясении», — сообщили в ГУ МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2. Афтершоки ощущались и на Камчатке и на Курилах, где была объявлена угроза цунами. Однако никаких последствий, кроме сломанных стояков печей на Парамушире, не наступило.