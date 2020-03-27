Москва, , 10:15 — REGNUM Свыше 500 подземных пешеходных переходов и 140 остекленных путепроводов обрабатывают три раза в день специальным средством в Москве. Об этом 27 марта сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции проводится ежедневная дезинфекция 510 подземных пешеходных переходов и 141 остекленного пешеходного путепровода», — отметил Бирюков.

По его словам, в переходах с большим траффиком помимо дезинфекции поручней, проводится обработка стен, пола и лестницы. В общей сложности задействованы 250 сотрудников ГБУ «Гормост».

Кроме того, московские коммунальные службы ежедневно обрабатывают подъезды. Дезинфицируются ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов.