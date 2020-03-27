Сургут, Югра, 27 марта 2020, 10:14 — REGNUM В Югре разобрались с инцидентом на борту самолёта рейса Москва — Сургут, где из-за пассажира произошла суматоха. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам источника издания, авиапассажир заявил стюардам, что недавно вернулся из Таиланда и попросил пересадить его подальше от других.
В Роспотребнадзоре по ХМАО заявили, что пассажиры рейса Москва-Сургут по прилёту были проверены тепловизором, у шести человек была повышена температура. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.
Пассажиру, попросившему его посадить подальше от других, пришлось пройти медосвидетельствование на алкогольное и наркотическое опьянение. Мужчина оказался трезвым.
Отметим, что в Югре с 26 марта насчитывается четверо заболевших с COVID-19. Все они являются жителями Сургута и недавно вернулись из зарубежных поездок.
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