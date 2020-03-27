Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM Межведомственные дежурные группы петербургской полиции по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавируса в городе выявили 22 нарушителя, которые не соблюдали условия самоизоляции после посещения стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Еще 20 человек были принудительно помещены в санаторий «Заря», переоборудованный в обсерватор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу иЛенинградской области.

Так, сотрудниками полиции совместно с представителями городского управления Роспотребнадзора 25 и 26 марта проводились проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции горожанами, в первую очередь, прибывшими из-за рубежа.

«В результате проведенных мероприятий установлен факт несоблюдения изоляции в домашних условиях 22 человек. Им даны постановления об изоляции. Кроме того, 20 человек доставлены в обсерватор, расположенный на базе пансионата «Заря» в Курортном районе Петербурга», — говорится в сообщении.

Кроме того, еще двое горожан с выявленными признаками заражения ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу имени С.П. Боткина.

Как отмечают в ведомстве, полиция на постоянной основе мониторит ситуацию в городе, чтобы максимально оперативно реагировать на все факты несоблюдения карантинных мероприятий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге обнаружено пять новых случаев заражения коронавирусом