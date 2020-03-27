Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM Власти Петербурга выпустили перечень маршрутов общественного транспорта, которые не будут работать с 28 марта по 5 апреля. Соответствующее распоряжение опубликовал комитет по транспорту за подписью главы ведомства Александра Головина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всего отменяется 120 маршруток — автобусов с приставкой «К». Из них около 15 — смежных региональных. Это все маршрутки до ТЦ «Мега» (как на Парнасе, так и на Дыбенко), включая К-56, 153, 176, 269, 339, а также К-83, отправляющийся в Девяткино, К-245 между Кировским заводом и Красным Селом, К-402 из Красного Села в Пушкин, К-445В из Красного Села до «Проспекта Ветеранов», К-403 и 449 из Красного Села до метро «Московская».

Остальные маршруты — муниципальные. Это К-01, 1, 4, 5, 7, 8, 11к, 12, 13, 19, 21, 28, 29, 31, 33, 39, 43, 44, 49, 50, 51, 58, 59, 65, 71, 76, 77, 79, 90, 92, 93, 94, 96, 101, 102, 107, 111, 114, 118, 120, 123, 130, 135, 136, 137, 142, 152, 161, 163, 166, 168, 169, 170, 171А, 171Б, 175, 179А, 184, 187, 194, 197, 212, 218, 226, 227, 234, 239, 247, 248, 250, 251, 252, 258, 262, 268, 281, 290, 293А, 296А, 298, 306, 309, 325, 338, 344, 346, 349, 350, 352, 359А, 359Б, 365, 369, 373, 376, 377, 379, 383, 389, 401, 404, 409, 424, 539 и 690.

Власти утверждают, что руководствовались принципами малозагруженности маршрутов, а также тем фактом, что они дублируют существующие маршруты городского транспорта.

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