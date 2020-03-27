Москва, , 10:09 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский на фоне коронавируса призвал показывать в новостных программах «вымершие» улицы Москвы, а не улицы городов, полные людей.

«Показывайте новостные сюжеты с «вымершими» улицами Москвы. Нью-Йорк показывают, там все улицы пусты, никого нет. Италия — тоже опустела. И Москву такой же нужно показывать, чтобы никто и не думал лишний раз выходить из дома», — призывает Жириновский.

Он опасается, что увидев по телевизору улицы с людьми, граждане не будут следовать рекомендациям оставаться дома.

«Все гуляют — и я пойду», — так многие думают», — отметил Жириновский.