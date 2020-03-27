Москва, , 10:07 — REGNUM В России могут ограничить продажу алкогольных напитков из-за пандемии коронавируса. С таким предложением к правительству обратился член общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, пишет «МК»

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Хамзаев направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, где предлагает не полностью запретить алкоголь, а ввести ограничение продажи до 1 мая (не более 1 литра алкоголя крепче 9 ° на человека).

Хамзаев напомнил, ВОЗ считает, что употребление алкоголя не поможет защититься от заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнес-объединение «Опора России» предлагает снять запрет на интернет-торговлю алкоголем ввиду ситуации с коронавирусом в России.

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