Петропавловск-Камчатский, , 10:07 — REGNUM Администрация столицы Камчатского края с понедельника переходит на дистанционный режим работы, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

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В администрации определили перечень сотрудников, которые необходимы для осуществления оперативной работы. Остальные с 30 марта переходят на дистанционный режим. Горожане смогут связаться с сотрудниками мэрии по телефону или по электронной почте.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки госпитализирован с температурой. Коронавирус у него не подтвердился.