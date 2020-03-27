Екатеринбург, , 10:06 — REGNUM В Екатеринбурге пока введена «первая линия обороны» по коронавирусу, однако в проработке находится еще три варианта усиления ограничений. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

Глава города уточнил порталу Е1, что действующая «первая линия» включает в себя резервирование мест в больницах и «ограничение общения».

«Следующая линия — ужесточение, ограничение общественного транспорта и так далее», — так охарактеризовал мэр «вторую линию обороны».

Ограничительные меры вводятся каскадно, добавил градоначаьльник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с 28 марта 2020 года запретят работу торговых центров и развлекательных организаций. Меры действуют по 5 апреля 2020 года.

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