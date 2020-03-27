Иваново, , 10:02 — REGNUM 421 человек попал на 14-дневный карантин по коронавирусу за последние сутки в Ивановской области. Об этом сообщили 27 марта в пресс-службе правительства.

Как уточнили в пресс-службе, по данным на 08:00 27 марта в Ивановской области официально зарегистрирован один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Заболевший госпитализирован в отдельный бокс, его самочувствие нормальное. Ещё семь человек сдали положительные экспресс-тесты на коронавирус. Результаты проверяются в лаборатории. Шестеро из тех, у кого заподозрили заболевание, госпитализированы, один находится на строгом домашнем карантине. Самочувствие у всех нормальное.

«За последние сутки случаев коронавирусной инфекции и новых положительных экспресс-тестов не выявлено», — уточнили в пресс-службе.

С конца января в регионе под наблюдение медиков попали 1288 человек, за последние сутки — 421 человек. 420 человек по истечении 14 дневного карантина выписаны, за последние сутки выписали уже 300 человек. Остаются под наблюдением 868 человек с разными сроками окончания карантина. В больницах находятся 40 человек, ранее вернувшихся из-за границы с симптомами ОРВИ.