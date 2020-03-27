Томск, , 09:59 — REGNUM На томскую станцию скорой помощи с начала марта 2020 года поступило 31 357 звонков. Как сообщили ИА REGNUM 27 марта в областной администрации, бригады выезжали на вызовы 15 789 раз, в том числе 2463 раза — к пациентам с симптомами гриппа и ОРВИ.

Из-за сезонного подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ количество вызовов увеличилось в среднем на 15−17%.

81 раз скорая выезжала к пациентам с подозрением на коронавирус. Уточняется, что к таким пациентам медики выезжают в противоэпидемических одноразовых костюмах. Во время их транспортировки в карете скорой работает специальный бактерицидный противовирусный ультрафиолетовый излучатель. Сам пациент находится в медицинской маске. Затем салон автомобиля обрабатывают дезинфицирующими растворами.

По словам главного врача станции скорой медицинской помощи Николая Родионова, 2297 вызовов из общего числа были «пустыми».

»Это значительно усложняет работу врачей и ставит под угрозу жизнь и здоровье тех, кто действительно нуждается в экстренной медицинской помощи», — подчеркнул Родионов.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 27 марта в Томской области подтверждено два случая коронавируса.

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