Оренбург, , 09:59 — REGNUM На Южно-Уральской железнодорожной магистрали проводятся противопаводковые мероприятия. Сформировано 17 противоразмывных поездов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЮУЖД.

В состав противоразмывных поездов входят 155 вагонов, которые укомплектованы материалами, инструментом и спецодеждой для предотвращения разрушений железной дороги и ликвидации возможных последствий паводка.

В настоящее время на магистрали проводятся работы по очистке обочин земляного полотна, проверяется состояние системы левневок на станциях. Также железнодорожники принимают меры по обеспечению отвода талых вод от централизованных стрелок.

В сложных инженерно-геологических и гидрологических условиях находятся Усть-Катавское, Бердяушское, Златоустовское, Карталинское, Кувандыкское направления. Им уделят особое внимание.

Планируется, что до 1 апреля в рамках противопаводковых мероприятий к 1 апреля будет очищено более 1,3 тыс. км кюветов, а также 1,7 тыс. км водоотводных канав и 3,5 тыс. мостов и труб.