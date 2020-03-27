Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM Пассажиропоток в подземке северной столицы упал почти на 40%. Об этом сообщают 27 марта в ГУП «Петербургский метрополитен», где связывают это с карантинными мероприятиями, переводом на удаленную работу и призывом к гражданам оставаться дома.

«Многие жители Петербурга в последние дни предпочитают оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом», — заявляют в подземке.

Так, в обычные дни метро Петербурга перевозит от 2,4 до 2,6 млн человек. Например, в среду, 11 марта, пассажиропоток составил 2,47 млн.

Однако после перевода 90% студентов на дистанционное обучение, сотрудников некоторых фирм — на удаленную работу, закрытия кинотеатров, заведений общепита, музеев и других учреждений этот показатель сильно изменился.

Если 18 марта пассажиропоток составил 1,95 млн человек, то есть уменьшился более чем на полмиллиона, то в среду, 25 марта, он уже упал более чем на 930 тыс. человек, составив 1,67 млн, что почти на 40% меньше обычного показателя.

Заметим, в дни нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля, объявленной ради борьбы с распространением коронавируса, в Петербурге закрыли не только учреждения культуры и фитнес-клубы, но и кинотеатры, все заведения общепита, парки и непродовольственные магазины.

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