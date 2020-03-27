Якутск, , 09:58 — REGNUM Экс-депутат Госсобрания Якутии, предприниматель Александр Ноговицын высказал мнение, что властям необходимо закрыть Якутск на въезд и на выезд, отмечая, что республика на 5-м месте, по количеству заболевших коронавирусом, из 57 регионов России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте также: COVID-19: болезнь мы победим, а как дальше будем жить?

«Опасность ситуации в том, что наш город не большой и вообщем все друг с другом через кого-то контактируем. Это может увеличить количество заражённых, нет основания полагать, что все больные выявлены, а не ходят в магазины, жмут вам руки и распространяют вирус.

Считаю, что властям Якутии надо принимать более решительные меры. Необходимо закрыть Якутск на выезд и въезд населения с районов, путём прекращения воздушного и наземного сообщения. С объявлением выходных часть населения решит из города и села поехать к родственникам, может увеличиться внутренняя миграция.

Если вирус попадёт в одно из наших сёл, то результат может быть сравнимый с распространением оспы и холеры. Прибавьте сюда отсутствие квалифицированного медперсонала и лаборатории диагностики заболевания. Люди берегите себя и своих близких!», — написал Александр Ноговицын.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии сказал, что нет необходимости закрывать транспортное сообщение в республике.