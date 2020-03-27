Ташкент, , 09:54 — REGNUM Медики в Узбекистане выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По данным министерства, общее число случаев выросло до 83. Пять человек, заразившихся вирусом, обнаружили в Ташкенте и еще три человека — в Андижане. На сегодняшний день у 15 человек наблюдается пневмония, семеро находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Узбекистане скончался первый пациент, заразившийся коронавирусом. 72-летняя женщина страдала сахарным диабетом и острой сердечной недостаточностью.

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