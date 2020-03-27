Новосибирск, , 09:50 — REGNUM В оперативном штабе по коронавирусу в Новосибирской области сообщили, что часы работы поликлиник на неделе, которая будет выходной, не меняются. Однако меняются принципы работы врачей.

«К пациентам с признаками ОРВИ медики будут приходить домой. На дом нужно вызывать врача и людям старше 60 лет, беременным женщинам и тем, у кого есть хроническое заболевание, — уточняет оперштаб. — Не только с симптомами простуды, но и с любым обострением».В регионе временно приостановлена диспансеризация взрослых, не будут пока проводиться и профилактические медосмотры детей. Переносится плановая госпитализация в стационары, в том числе в дневные. Экстренных пациентов будут принимать в обычном режиме.