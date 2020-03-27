Екатеринбург, , 09:46 — REGNUM В Екатеринбурге примутся за спекулянтов, засевших в сфере торговли медицинскими средствами защиты. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

По словам градоначальника, власти столкнулись со следующей проблемой: маски порой не доходят до врачей, хотя им должны были ранее отгрузить товар.

«Производитель отчитался, что отгрузил, а в больницах нет. Будем предметно заниматься спекулянтами», — передаёт слова мэра портал Е1.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что маски должны появиться у торговых сетей с 26 марта 2020 года. В регионе действуют собственные производства медицинских масок.

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