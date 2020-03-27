Пекин, , 09:40 — REGNUM Комплексный индекс импортных цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Китае упала на прошедшей неделе, сообщает 26 марта агентство Синьхуа.

По данным Шанхайской нефтегазовой бирже (SHPGX), индекс цен на СПГ за вычетом налогов составил 2821 юаней (около $399) за тонну на неделе, завершившейся 22 марта, что на 5,3% ниже, чем неделей ранее.

Индекс был совместно разработан центром мониторинга при Главном управлении таможни и SHPGX и введен в действие 16 октября 2019 года. Благодаря имеется возможность импортерам отслеживать цены на недельной основе.