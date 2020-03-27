Тирана, , 09:37 — REGNUM Европейский союз выделит Албании и Северной Македонии средства на борьбу с коронавирусом и устранение последствий вызванного им экономического кризиса. Заявление об этом было сделано вскоре после принятия Европейским советом решения о начале переговоров о вступлении этих стран в Европейский союз.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 50 миллионов евро будет выделено Албании и 69 миллионов евро — Северной Македонии.

Представитель ЕС в Тиране Луиджи Сореца заявил, что из средств, выделенных Албании, 4 миллиона евро будет выделено на закупку медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, 11 миллионов евро на социальную защиту населения и 35 миллионов евро на восстановление экономики страны после пандемии.

Распределение средств, выделенных Северной Македонии, несколько иное — эта страна также получит 4 миллиона евро на закупку медицинского оборудования. 50 миллионов евро будет выделено на восстановление экономики. 12 миллионов евро будет выделено на поддержку малых и средних предприятий и ещё три миллиона прямую бюджетную поддержку. Об этом заявил министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз начнет переговоры о присоединении с Албанией и Северной Македонией