Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Свыше 17 тыс. тестов на коронавирус нового типа подтвердились за сутки 26 марта на территории США. Этот показатель — самый высокий в мире, следует из данных портала worldometers.info.

В течение суток число заразившихся выросло в США на 17 тыс. 224 человека. За этот же период зафиксировано 268 смертельных случаев. Общее число заразившихся в США — 85 тыс. 594 человека, это больше, чем где-либо в мире. Скончались 1300 человек.

В Китае зафиксирована 81 тыс. 340 заражений и 3292 смертельных исхода (+67 заражений и 6 смертей за сутки). В Италии — 80 тыс. 589 заразившихся, из них скончались 8 тыс. 215 человек (+6 тыс. 203 и 712 за сутки). Число смертей в Италии наибольшее по сравнению с остальными странами мира.

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