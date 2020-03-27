Абуджа, , 09:33 — REGNUM В рамках мер по борьбе с распространением коронавируса поездки между штатами Нигерии будут запрещены по всей западноафриканской стране. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Федерального правительства страны.

С населением в 200 миллионов человек, 20 миллионов из которых проживают в деловой столице страны, Лагосе, многие эксперты опасаются, что вирус может распространиться очень быстро, если не принимать специальных мер.

Напомним, что в настоящее время в Нигерии зарегистрировано 46 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и один с летальным исходом.