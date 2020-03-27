Ташкент, , 09:30 — REGNUM Первый случай смерти от коронавируса произошел в Узбекистане — скончалась 72-летняя женщина из Намангана, сообщили 27 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Медики госпитализировали пациентку 26 марта. Вечером того же дня тест показал положительный результат на коронавирус. Отмечается, что женщина заразилась от дочери, которая прилетела 12 марта из Турции.

В минздраве уточнили, что пожилая женщина долгие годы страдала диабетом, острой сердечной недостаточностью, а также лечилась от других заболеваний. Пациентка скончалась от инфаркта миокарда в 4:30 (2:30 мск).

Отметим, по данным на 27 марта, в Узбекистане выявлено 83 случая заражения коронавирусом.

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