Стокгольм, , 09:31 — REGNUM В Швеции по причине распространения вируса COVID-19 правящая Социал-демократическая рабочая партия приняла решение отменить все запланированные первомайские парады, которые она традиционно проводит каждый год. Об этом 26 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

«Первое мая это большой праздник для нашей партии, поэтому это решение далось нам непросто. С другой стороны, мы все слышали, что сказал премьер-министр (Стефан Лёвен — прим.) в своем обращении к гражданам. Он подчеркнул важность того, чтобы все взяли на себя свою долю ответственности в сложившейся ситуации. В таком случае мы как партия тоже должны сделать все от нас зависящее», — заявила секретарь Социал-демократов Лена Баастад.

Партия социал-демократов и Центральное объединение профессиональных союзов Швеции приняли решение отметить Первое мая без демонстраций и иных встреч между людьми. Будут отменены даже те парады, в которых планировало участвовать меньше 500 граждан (именно такую планку установили шведские власти на проведение публичных мероприятий в период эпидемии). Вместо этого будет организовано онлайн-празднование, доступ к которому можно будет получить по паролю «Сильное общество».

По словам Лены Баастад, в рамках онлайн-празднования планируются, помимо прочего, выступления главы Социал-демократической рабочей партии Швеции Стефана Лёвена и председателя Объединения профсоюзов Карла-Петера Торвальдссона.