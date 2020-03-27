Екатеринбург, , 09:23 — REGNUM Все детские сады Екатеринбурга встанут работу на неделе с 30 марта по 5 апреля 2020 года. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

«Садики на следующей неделе работать не будут. Уже решенная тема», — сказал градоначальник в интервью Е1.

Мэр подчеркнул, что ограничение коснётся и частных детских садов. В ином случае им придётся столкнуться с рядом последствий вплоть до потери лицензии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года. Данные меры направлены на борьбу с распространением COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Здесь ищут коронавирус: фоторепортаж из лаборатории в Екатеринбурге