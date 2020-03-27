Черкесск, , 09:19 — REGNUM На территории Северо-Кавказского федерального округа объявлено экстренное предупреждение из-за заморозков. Они ожидаются практически во всех субъектах с 27 по 29 марта, сообщили в Росгидромете.

В ночные и утренние часы уже сегодня и на ближайшие два дня заморозки в воздухе −1…−3° сохранятся в северных и центральных районах Карачаево-Черкесии и местами в Ставропольском крае. 27 и 28 марта они также возможны в степных и предгорных районах Кабардино-Балкарии, местами в Северной Осетии, Ингушетии и Чечне.

В связи с этим в МЧС по региону предупредили о возможном возникновении ЧС, «связанных с повреждением и гибелью сельхозкультур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии экстренное предупреждение по заморозкам действовало уже с начала недели. Заморозки в воздухе от — 1° до — 3° с 25 марта отмечались в северных и центральных районах республики.