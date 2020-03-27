Ульяновск, 27 марта 2020, 09:15 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал партии воздержаться «от политических распрей» и направить «все силы на борьбу с пандемией», в том числе помочь тем, кто находится в самоизоляции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона заявил в своём видеообращении.
Сергей Морозов обратился к региональным отделениям политических партий.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе под медицинским наблюдением остаются 809 человек, из эпидемиологически неблагополучных стран прибыли почти 1 тыс. человек.
Ранее в регионе усилили контроль за лицами, прибывшими из-за рубежа. К этой работе подключилась полиция. Напомним, все вернувшиеся из заграничных поездок жители должны проинформировать об этом надзорные органы и в течение двух недель соблюдать домашний карантин.
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