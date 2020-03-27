Хабаровск, , 09:20 — REGNUM Из Китая в адрес Дальневосточного юридического института МВД РФ в Хабаровске пришла партия медицинских масок. Гуманитарный груз в качестве помощи коллегам отправили полицейские ХИППО МОБ КНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Читайте также: Россия борется с коронавирусом — все новости

На посылках из Китая — пожелания крепкого здоровья.

«После шторма солнце светит ярче. Давайте позаботимся друг о друге и вместе насладимся весной», — написано на упаковках с масками руками китайских полицейских.

«В нашем институте реализуется комплекс мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Поэтому мы очень благодарны коллегам из Китая», — сказал начальник института генерал-майор полиции Александр Андреев.

Как сообщало ИА REGNUM, из Хабаровска в КНР была отправлена партия гуманитарного груза, собранная под эгидой хабаровского отделения Красного креста.