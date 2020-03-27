Тюмень, , 09:14 — REGNUM В Тюменской области с 26 марта полицейские и сотрудники Роспотребнадзора начали проверки граждан, которые находятся на обязательной самоизоляции. Зачастую карантин по COVID-19 нарушается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Сотрудники роспотребнадзора ещё раз напомнили, что за нарушение карантина по COVID-19 предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. На самоизоляции в Тюмени, в связи с посещением неблагополучных по COVID-19 территорий, находится более двух тысяч человек.

На утро 27 марта в Тюменской области зарегистрировано двое больных с COVID-19. Оба находятся в боксах инфекционной больницы Тюмени. Самочувствие одного тюменца отличное и его готовят к выписке, другой находится в стабильно тяжёлом состоянии из-за обострения сопутствующих заболеваний.