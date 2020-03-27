Уфа, , 09:15 — REGNUM Дезинфицирующее средство будут распылять в ближайшие выходные на улицах столицы Башкирии в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 26 марта сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с журналистами.

По словам главы Башкирии, техника на базе «КамАЗ» пушками будет распылять дезинфицирующий раствор перекиси водорода.

Он отметил, что эти машины используют в сельском хозяйстве. Там они распыляют средства для защиты растений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 13:00 часов 26 марта текущего года в Башкирии зафиксировано четыре случая нового коронавируса — три взрослых и один ребенок.

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