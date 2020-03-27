Багдад, , 09:12 — REGNUM В министерстве здравоохранения Ирака объявили о выявлении 36 новых случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом 27 марта сообщает Kurdistan24.

По данным ведомства, общее число зараженных достигло 382 человек. За последние сутки в стране было зафиксировано семь смертей от инфекции, всего их насчитывается 36, 105 человек выздоровели.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор инфекция распространилась на большинство стран мира, унеся жизни более 24 тыс. человек.