Оренбург, , 09:07 — REGNUM В Оренбурге в отношении бывшего главы муниципального департамента градостроительства и земельных отношений возбуждено семь административных дел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Административные производства возбуждены по результатам прокурорских проверок, в ходе которых выявлены нарушения требований земельного и градостроительного законодательства. По данным надзорного ведомства, экс-чиновник допускал нарушения при организации обязательной процедуры торгов на право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участков в Оренбурге. Кроме того, нарушались сроки предоставления разрешений на строительство, а уведомления допустимости строительства индивидуальных жилых домов выдавались гражданам при отсутствии в их заявлениях необходимой информации.

В результате шесть дел возбуждено за нарушение установленных законодательством процедуры и порядка организации и проведения обязательных торгов, а одно — за нарушение порядка предоставления муниципальных услуг. Все материалы направлены в антимонопольную службу для принятия решения.