Москва, , 09:06 — REGNUM Больница №15 им. Филатова с 27 марта готова принимать пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в столичном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Для этих целей в больнице выделили более 1300 коек, а также 110 коек реанимации.

Отмечается, что больница оснащена современным оборудованием для борьбы с осложнениями в том числе 146 аппаратами искусственной вентиляции лёгких и двумя аппаратами ЭКМО.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в к приёму больных в кратчайшее время подготовили сразу три корпуса стационара.