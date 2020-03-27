Екатеринбург, , 09:04 — REGNUM Свердловским юристам не стоит проблематизировать меры властей по борьбе с распространением COVID-19. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

Ранее некоторые юридические деятели усомнились в правомочности мер по закрытию торговых центров в Свердловской области.

«У нас есть указ губернатора. Когда юристы будут расшатывать эту лодку, мы потом этих юристов начнем хоронить, вот тогда посмотрим», — передаёт слова Высокинского портал Е1.

Меры начнут действовать с 28 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 20 случаев заражения новым коронавирусом. Граждане госпитализированы в больницу № 40 Екатеринбурга.

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