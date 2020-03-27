Найроби, , 09:04 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта ввел комендантский час и налоговые льготы в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на телевизионное обращение президента к нации.

По его словам, комендантский час будет осуществляться с 19:00 до 05:00 по местному времени, начиная с пятницы, 27 марта.

По информации журналистов телерадиокомпании, президент также сообщил о первом случае выздоровления от COVID-19. В своем обращении Кеньятта назвал полное выздоровление пациента «обнадеживающей» новостью.

Тем не менее, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Кении возросло до 28.

Кеньятта также объявил о 100-процентном освобождении от налогов всех лиц, зарабатывающих менее 240 долларов США в месяц, в то время как остальные будут платить на 5% меньше подоходного налога. Также были снижены налоги на прибыль и налог на добавленную стоимость.

Финансовые изменения должны вступить в действие 1 апреля и подлежат утверждению парламентом.