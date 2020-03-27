Москва, , 08:54 — REGNUM В Москве почти 100 человек с лёгкой формой коронавирусной инфекции лечатся самостоятельно на дому под присмотром врачей, сообщается на портале градоначальника.

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Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, первоначально состояние человека оценивают врачи скорой помощи. Если есть симптомы тяжелого течения болезни, его госпитализируют.

При легкой форме назначается лечение дома. При этом больной подписывает согласие и обязуется не нарушать режим самоизоляции, не выходить из дома и соблюдать предписания врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 марта по 5 апреля в Москве и по всей России объявлена выходная неделя для борьбы с коронавирусом.

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