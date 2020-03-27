Нью-Йорк, США, , 08:55 — REGNUM Американский актер Марк Блум, широко известный зрителям по фильмам «Крокодил Данди» и «Клан Сопрано», умер 26 марта в Нью-Йорке от осложнений болезни, вызванной заражением коронавирусом. Об этом сообщило издание Mirror.

Смерть голливудского актера подтвердили сотрудники нью-йоркский театр Playwrights Horizons, написавшие в официальном микроблоге театра в Twitter слова соболезнования.

Блуму в мае должно было исполниться 70 лет. Он выступал в главных и эпизодических ролях в театрах и кино, также он снимался в телесериалах.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся в США превысило 85,9 тыс. человек. Количество случаев с летальным исходом достигло 1296.