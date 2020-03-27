Грозный, , 08:47 — REGNUM В Чечне подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией у десяти человек. Среди них пятилетний ребенок. Об этом сообщил 26 марта министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

По его словам, трое заболевших имеют клинические симптомы острого респираторного заболевания, остальные семеро симптомов не имеют. Кроме того, в настоящее время в Чечне под наблюдением врачей находятся 597 человек. В обсервацию помещены 16 человек, прибывшие из Саудовской Аравии несколько дней назад. Они будут оставаться в изоляции в течение двух недель.

Глава минздрава обратился к жителям республики с призывом неукоснительно соблюдать меры предосторожности и оставаться дома, чтобы прервать цепочку распространения заболевания.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый заразившийся коронавирусом в Чечне был выявлен 24 марта. Он вернулся в регион из Саудовской Аравии, где совершал малый хадж.

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