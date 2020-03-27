Якутск, , 08:56 — REGNUM В Якутии с 17 марта действует волонтёрский корпус, включающий медиков, волонтёров Победы и других неравнодушных жителей. Всего в общественную организацию входит почти полторы тыс. добровольцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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27 марта глава Якутии Айсен Николаев побывал в волонтёрском центре.

Министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям Степан Саргыдаев рассказал, что волонтёры помогают пожилым людям в закупке продуктов питания, лекарств, выносе мусора, выгуле домашних животных и во многом другом.

«Вокруг движения объединились люди самых разных профессий и возрастов. В центр поступают сотни заявок. Я благодарен всем тем, кто сегодня работает волонтёром», — сказал Николаев.

По словам и.о. директора Центра по работе с волонтёрами Алёны Кычкиной, им в общей сложности со всей республики поступило более 530 заявок, отработано — 526.

«В настоящий момент у нас 1 478 добровольцев. Их число увеличивается с каждым днём», — сказали в Центре волонтёрского движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ежедневно дезинфицируют подземные пешеходные переходы и подъезды домов. Работы ведутся круглосуточно.