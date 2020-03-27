Найроби, , 08:44 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта объявил о добровольном сокращении своей заработной платы с тем, чтобы высвободить средства для борьбы с коронавирусом. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на телеобращение президента.

По информации журналистов телерадиокомпании, к данным мерам также присоединились старшие государственные служащие.

Президент и его заместитель сократят свои зарплаты на 80%, в то время как министры кабинета будут добровольно отдавать 30% своей зарплаты в фонд по борьбе с коронавирусом.

Со своей стороны, президент призвал всех чиновников присоединиться к данной инициативе.

Он также объявил о переводе 100 млн долларов США для защиты уязвимого населения страны, включая пожилых людей и сирот.

По сообщению репортеров, все государственные служащие Кении в возрасте 50 лет и старше будут отправлены в отпуск или будут работать из дома. Приказ, однако, не распространяется на сотрудников служб безопасности и представителей других ключевых отраслей.