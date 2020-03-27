Махачкала, , 08:53 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против бывшего руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) Дагестана Магомеда Махачева, обвиняемого в получении взяток. Материалы дела переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 27 марта в пресс-службе СК России.

Напомним, Махачев был задержан 2 августа в Грозном при попытке скрыться от следствия. На тот момент он находился в федеральном и международном розыске по громкому уголовному делу о преступном сообществе, члены которого в 2013—2018 годах за взятки оформляли и продлевали здоровым людям липовые инвалидности. Позже уголовное дело против него было выделено в отдельное производство.

По данным следствия, с февраля 2014 по апрель 2018 года руководители территориальных бюро МСЭ Дагестана передавали Махачеву взятки за то, чтобы он не контролировал и не препятствовал их незаконной деятельности. В сумме за эти годы обвиняемый получил «гонорары» на 950 тыс. рублей.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее другой член указанного преступного сообщества Ашикмагомед Махачев — брат Магомеда Махачева — был приговорен к четырем годам колонии строгого режима со штрафом в размере 6,5 млн рублей. Суд посчитал доказанным, что будучи руководителем одного из территориальных бюро МСЭ он за взятки продлил инвалидность пятерым жителям Дагестана.

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