Томск, , 08:35 — REGNUM В Томской области по состоянию на утро 27 марта остаются подтверждёнными два случая заболевания коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

В инфекционных отделениях больниц Томска и Северска находятся 32 человека. У семерых пациентов, которые проходят лечение в Северске, отрицательные ПЦР-тесты. В горбольнице №3 Томска находятся 25 человек. Тесты шестерых томских пациентов направили на исследование.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заболевания коронавирусом в Томской области был зарегистрирован 18 марта, второй — 26 марта.

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