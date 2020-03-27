Тюмень, , 08:34 — REGNUM Учитель математики школы №17 создала математический канал на YouTube, чтобы ребятам было удобно усваивать новый материал. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Тюменские школьники были переведены на дистанционное обучение в связи с профилактикой коронавирусной инфекции COVID-19 ещё до каникул. Согласно постановлению главы региона, удалённое обучение продолжится и с апреля.

Учитель математики с 32-летним стажем школы №17 Тюмени Татьяна Истишева освоила несколько интернет-инструментов, чтобы подготовить старшеклассников к ЕГЭ и преподнести интересно новый материал для учеников средних классов.

По словам Татьяны Истишевой, она задействовала платформы Учи.ру, Google Classroom, скайп и создала свой канал на YouTube. Её ученики прекрасно воспринимают материал в виртуальном формате. Единственный отрицательный момент: сложно проверить самостоятельность решений, отметила преподаватель.