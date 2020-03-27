Пермь, , 08:30 — REGNUM В Пермском крае медики сообщили о положительной динамике в состоянии здоровья пациентов, которые заразились коронавирусной инфекцией и находятся в больницах.

По словам главного внештатного эпидемиолога минздрава региона Кирилла Овчинникова, из десяти пациентов двое находятся в состоянии средней тяжести, у остальных восьми человек состояние удовлетворительное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае выявлено десять случаев коронавируса. Все пациенты получают необходимое лечение.

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