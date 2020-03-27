, 08:33 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла 34 нелегальных мигранта, терпящих бедствие в Эгейском море. Об этом 27 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, беженцы, пытавшиеся проникнуть на территорию Европейского союза, передвигались в надувной лодке, которая перевернулась из-за мощных порывов ветра.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

В конце февраля 2020 года власти Турции объявили о том, что больше не будут сдерживать миграционные потоки, так как они чреваты серьезными социальными потрясениями.