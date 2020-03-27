Москва, , 08:26 — REGNUM В Москве в связи с введением карантина по коронавирусу напомнили, какие услуги ЖКХ можно оплатить онлайн, не выходя из дома, сообщается на портале градоначальника.

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Онлайн-сервисы на портале mos.ru и мобильные приложения позволят москвичам оплатить телефон, свет, внести плату за квартиру, передать показания приборов учета воды и контролировать содержание подъездов.

Также есть ещё один удобный способ онлайн-оплаты — сервис «Мои платежи» на mos.ru. Здесь же можно погасить штраф за нарушение ПДД и судебные задолженности, оплатить интернет и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале мэра и правительства Москвы (mos.ru) станет удобнее оплачивать различные городские услуги.

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