Южно-Сахалинск, , 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«У 29 пассажиров, прибывших из Таиланда, результаты анализов на коронавирус — не отрицательные. То есть — есть подозрение на инфицирование. Они будут отправлены в отдельные специальные палаты, где будут проходить дальнейшее обследование. Остальные останутся на карантине по требованию главного санитарного врача области. Потому, что они летели в одном самолёте вместе с теми, у кого выявлено подозрение на коронавирус. Сегодня прилетает второй самолёт из Таиланда. Все 250 человек, также, по предписанию главного санитарного врача, будут отправлены на карантин в санаторий Синегорские минеральные воды. Решением мэра Южно-Сахалинска территории посёлков Березняки (где проходят карантин прибывшие из Таиланда 26 марта, прим. ИА REGNUM) и Синегорских минеральных вод объявлены зоной ЧС с 27 марта», — сообщил Валерий Лимаренко.

Минздрав Сахалина проведёт ряд встреч с родственниками пассажиров, чтобы разъяснить необходимость карантинных мероприятий.

Глава Сахалина обратился к находящимся в карантине сахалинцам, которые требуют отпустить их домой. Он объяснил, что карантин нужен для того, чтобы сохранить здоровье и жизни всех жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 марта отправленные на карантин накануне пассажиры из Таиланда пожаловались на плохое питание и холод в помещениях. К людям срочно прибыл зампред правительства региона Сергей Наумов. Ситуация с питанием урегулирована.