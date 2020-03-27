Ульяновск, 27 марта 2020, 08:21 — REGNUM В Ульяновской области детям из малообеспеченных семей, которые получали бесплатное питание в школах, начнут выдавать специальные продуктовые наборы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в видеообращении губернатор региона Сергей Морозов.
Глава региона, отвечая на наиболее часто задаваемые вопросы, коснулся вопроса питания.
По его словам, такие наборы будут получать более 22 тыс. детей.
Напомним, школы перешли на дистанционный режим работы, затем ушли на каникулы. С 30 марта по 3 апреля будут закрыты все образовательные учреждения, в том числе детские сады.
По данным властей на 26 марта, в регионе под медицинским наблюдением остаются 809 человек, всего из эпидемиологически неблагополучных стран прибыли 995 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области ужесточили контроль за лицами, прибывшими из эпидемиологически неблагополучных стран и находящимися на самоизоляции. Соответствующее трёхстороннее соглашение подписали 26 марта правительство региона, управление Роспотребнадзора и региональное УМВД.
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