Ульяновск, , 08:21 — REGNUM В Ульяновской области детям из малообеспеченных семей, которые получали бесплатное питание в школах, начнут выдавать специальные продуктовые наборы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в видеообращении губернатор региона Сергей Морозов.

Глава региона, отвечая на наиболее часто задаваемые вопросы, коснулся вопроса питания.

«В комментариях меня спрашивают мамочки детишек, получавших бесплатное питание в школах, будут ли их детям как-то компенсировать питание. Дорогие мамы, мы решили поддержать малообеспеченных ребятишек и со следующей недели начнём выдавать специальные продуктовые наборы для школьников из семей, имеющих право на получение бесплатного питания», — сказал, в частности, Сергей Морозов.

По его словам, такие наборы будут получать более 22 тыс. детей.

«Сейчас нужно решать важный вопрос: наполнение такого набора. Это должны быть непортящиеся продукты, которые согласует Роспотребнадзор, чтобы избежать каких-либо неприятностей со здоровьем ребят», — сказал ульяновский губернатор.

Напомним, школы перешли на дистанционный режим работы, затем ушли на каникулы. С 30 марта по 3 апреля будут закрыты все образовательные учреждения, в том числе детские сады.

По данным властей на 26 марта, в регионе под медицинским наблюдением остаются 809 человек, всего из эпидемиологически неблагополучных стран прибыли 995 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области ужесточили контроль за лицами, прибывшими из эпидемиологически неблагополучных стран и находящимися на самоизоляции. Соответствующее трёхстороннее соглашение подписали 26 марта правительство региона, управление Роспотребнадзора и региональное УМВД.

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