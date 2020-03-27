Лима, , 08:24 — REGNUM Около 200 южнокорейцев эвакуированы из Перу чартерным самолётом, зафрахтованным правительством Южной Кореи у мексиканской авиакомпании Aeromexico. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Перу.

По их словам, самолёт вылетел из Лимы 26 марта в 16:00 по местному времени и сделал пересадку в мексиканском городе Тихуана.

Известно, что из Мексики южнокорейцы прибудут в международный аэропорт «Инчхон» 28 марта в 6:20 по местному времени.

Напомним, что 15 марта власти Перу объявило чрезвычайную ситуацию, а с 17 марта — закрыло сухопутные, морские и воздушные границы из-за опасений распространения коронавируса нового типа.

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