Екатеринбург, , 08:19 — REGNUM Детали празднования Дня Победы в Екатеринбурге станут известны к 15 апреля 2020 года. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

Чиновник сообщил порталу Е1, что судьба предстоящих мероприятий будет отличаться в зависимости от развития ситуации с COVID-19.

«Есть критические точки принятия решения — 15 апреля. Мы будем знать про 9 мая», — сказал Высокинский.

Кроме того, к концу апреля 2020 года власти поймут, будет ли переноситься сдача единого госэкзамена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 20 случаев заражения новым коронавирусом. Все больные госпитализированы в Екатеринбурге.

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