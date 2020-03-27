Урумчи, Китай, , 08:17 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая планирует вложить 7,5 млрд юаней (около $1,05 млрд) в модернизацию энергосетей региона в 2020 году в рамках кампании по борьбе с бедностью, сообщает 26 марта агентство Синьхуа.

За время 13-го пятилетнего плана (2016−2020) в общей сложности 22,6 млрд юаней было вложено в усовершенствование мощностей энергоснабжения в сельских районах, сообщили в синьцзянском отделении компании State Grid Corporation of China.

Благодаря стабильным поставкам электроэнергии, в уезде Акто было построены сушильные комнаты и холодные хранилища, что позволило местным фермерам производить абрикосы лучшего качества.

Помимо этого, местные власти вложат еще более 330 млн юаней в строительство 367 базовых станций 4G в 334 бедных деревнях региона в этом году. Кроме того, оно предоставит доступ к чистой воде для 15 300 бедняков региона, после чего проблема отсутствия доступа к воде в регионе будет решена полностью.